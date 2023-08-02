Администрация Томска планирует создать реестр детских площадок

Фото: Наталья Качановская

В Томске и.о. мэра Михаил Ратнер планирует создать реестр детских площадок.

"Так, градоначальник посетил дворовую площадку на ул. Нахимова, 15. По закону, содержание площадки лежит на обслуживающей дом компании, здесь это ЖК. Однако не все жители это понимают и согласны направлять средства на приведение в порядок элементов, несмотря на то, что во дворе всегда много ребятишек", - рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что второй точкой стала площадка ул. Красноармейская, 122 возле РЦ «Факел». Сюда приходит поиграть детвора со всего района. Ранее здесь были обнаружены небезопасные элементы, часть площадки районная администрация, ответственная за содержание, демонтировала.

Третьей - стал двор на ул. Алтайская, 103 – 105. Здесь старая советская детская площадка давно требует ремонта. Районная администрация совместно с управляющей компанией уже спланировала замену части элементов.