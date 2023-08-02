В Томске 2 августа синоптики обещают туман и грозы

Фото: Дарья Черникова

Сегодня, 2 августа, в Томске синоптики обещают туман и грозы. Температура воздуха будет варьироваться от +25 до +27 градусов, сообщает томский ЦГМС.

По городу прогнозируется местами небольшой дождь, гроза, утром туман. Ветер южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем +25…+27 °С.

По Томской области синоптики обещают облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, возможен град, утром в отдельных районах туман. Ветер южный 2-7 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +19…+24 °С, местами до +29°С.