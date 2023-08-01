В Томске разыскивают пропавшую 33-летнюю женщину

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

В Томске волонтеры опубликовали ориентировку на поиск пропавшей 33-летней Светланы Каримовой. С 28 июля о ее местонахождение ничего неизвестно, сообщает томский поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

"Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропала Каримова Светлана Сергеевна, 33 года (1989 год рождения). С 28 июля 2023 года ее местонахождение неизвестно", - сообщили волонтеры.

Ростом женщина 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Во что была одета в момент пропажи - неизвестно.

Всех, кому что либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).