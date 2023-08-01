Горячая вода вернется еще в 300 многоквартирников в Томске

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске завершили плановый ремонт тепломагистралей, от которых запитаны почти 300 многоквартирных домов. Горячая вода появится в Студгородке и на части улиц Усова, Вершинина, Белинского, Кузнецова, Учебная, Берёзовая, Мичурина, Высоцкого, Бела Куна, в микрорайоне Жилмассив, в районах Приборного завода, ОКБ и на Иркутском тракте, сообщили в мэрии.

Горячая вода вернется в дома томичей при условии, что управляющие компании завершили подготовку внутридомового оборудования к отопительному периоду.

"При наличии локальных дефектов на подводящих теплотрассах к отдельным домам, горячее водоснабжение возобновится сразу после их устранения. Сроки завершения ремонтных работ томичи могут уточнять в своих управляющих организациях", - говорится в сообщении.

На теплосетях №№ 1, 8А, 8Б и 9А общей протяженностью более 50 км были выявлены более 150 дефектов. Специалисты устранили повреждения и подготовили участки к отопительному периоду.

Всего в этом году отремонтировали 558 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнени. Это составляет 91% от общей протяженности. С начала ремонта на теплотрассах выявили 1,2 тысячи дефектов. Большую часть из них устранили.