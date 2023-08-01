79-летняя пассажирка Kia пострадала в ДТП на улице Нахимова в Томске

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томске на улице Нахимова автомобиль Kia Sportage столкнулся со встречным Kia Rio. В аварии пострадала 79-летняя пассажирка одной из легковушек, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла 31 июля около 21:30 на улице Нахимова, 12/1.

По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Kia Sportage при повороте налево не уступил в движении и столкнулся со встречным автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП 79-летняя пассажирка автомобиля Kia Sportage с травмами доставлена в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.