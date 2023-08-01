Небольшой дождь и грозы обещают синоптики в Томске 1 августа

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В Томске сегодня, 1 августа, синоптики обещают небольшой дождь и грозы. Температура воздуха будет до +27 градусов, сообщает Томский ЦГМС.

В городе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +25…+27 °С.

По Томской области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, возможен град. Ветер юго-западный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура днем +22…+27 °С.