в Томске осудят водителя «Жигулей» за гибель 18-летней девушки в ДТП

Фото: ПСС по Томской области
В Томске 26-летний водитель «Жигулей» пойдет под суд за ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка, сообщили в областной прокуратуре.
Жителю Томска обвинительное заключение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, в июне 2022 года водитель автомобиля ВАЗ 21054 на проспекте Ленина превысил скорость, проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chrysler PT Cruiser.
В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ скончалась в больнице.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.