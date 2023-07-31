в Томске осудят водителя «Жигулей» за гибель 18-летней девушки в ДТП

Фото: ПСС по Томской области

В Томске 26-летний водитель «Жигулей» пойдет под суд за ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка, сообщили в областной прокуратуре.

Жителю Томска обвинительное заключение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, в июне 2022 года водитель автомобиля ВАЗ 21054 на проспекте Ленина превысил скорость, проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chrysler PT Cruiser.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.