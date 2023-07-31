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НовостиОбщество31 июля 2023 8:44

Жаркая погода до +29 градусов ожидается в Томской области в первые дни августа

Также в первой декаде месяца ожидаются дожди, местами грозы
Алёна Мищенко
Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

В начале августа в Томской области средняя температура воздуха будет выше нормы. Об этом сообщается в прогнозе томского гидрометцентра.

«Среднедекадная температура воздуха ожидается +17…+21 градусов, что выше нормы на 2-3 градуса», — говорится в сообщении.

Ночная температура в регионе ожидается от +12…+19 градусов, днем — +22…+29 градусов. Понижение температуры воздуха возможно ближе к 10 августа.

Также в первой декаде месяца ожидаются дожди, местами грозы.

Во вторник 1 августа, по области прогнозируют дожди и жаркую погоду до +27 градусов.