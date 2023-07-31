Жителям Томской области рассказали о правилах сбора грибов

Томичам рассказали, как правильно собирать грибы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области начался сезон грибов. Перед походом в лес важно знать, на что обращать внимание во время сбора грибов, как отличить съедобные грибы от ядовитых, а также как правильно приготовить и засолить грибы, сообщает издание «Аргументы и факты — Томск»

Съедобные грибы часто можно найти в хвойных или смешанных лесах, на опушках или у водоемов. Собирать их можно в специальную корзину или сетку.

Для сбора грибов не следует использовать пластиковые пакеты или закрытые контейнеры, так как из-за них сдавливается влага и размножаются бактерии.

Чтобы узнать, является ли гриб съедобным или ядовитым, необходимо обратиться к литературе или интернет-ресурсам, где описано подробное описание съедобных и ядовитых видов.

После сбора, грибы необходимо тщательно очистить от земли и хвои. При этом удалить все поврежденные или червивые части грибов. Затем начать их готовить.

Чаще всего грибы жарят или тушат. Для жарки грибы можно посыпать солью и перцем, а затем обжаривать на среднем огне до золотистой корочки. Тушить грибы можно с луком и сметаной или сливками.

Перед засолкой грибов, их нужно отварить в подсоленной воде в течение 10-15 минут. Затем их следует остудить и уложить в стерилизованные банки по слоям, которые состоят из соли, лаврового листа, горошка перца и лука.