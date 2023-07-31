В Верхнекетском районе Томской области в пожаре пострадал мужчина

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В Томской области в поселке Белый Яр 45-летний мужчина получил ожоги во время пожара на катере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

"Травмирован мужчина 1978 г.р. получил ожоги пламенем верхних конечностей и лица I-II степени (15%). Доставлен в Верхнекетскую районную больницу в хирургическое отделение", - говорится в сообщении.

Как рассказали в управлении, в результате пожара на катере "Амур-3" обгорела каюта и моторный отсек по всей площади. Общая площадь 4 кв.м.

В ликвидации пожара участвовали 7 человек.