В Колпашево пропала 35-летняя рыжеволосая женщина

Фото: ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"
В Колпашево Томской области начались поиски 35-летней Дарьи Сидоренко. Где она находится, никто не знает с 29 июля. Ориентировку опубликовали в волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Рост 162 сантиметра, нормального телосложения. Волосы рыжие, глаза зеленые», - так описываются приметы пропавшей в ориентировке.
Известно, что Дарья была одета в белую блузку и короткие черные брюки. На голове у нее была серо-камуфляжная кепка.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Дарьи Сидоренко, просят звонить по круглосуточному и бесплатному телефону 8-800-700-54-52.