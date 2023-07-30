В Колпашево пропала 35-летняя рыжеволосая женщина

Фото: ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"

В Колпашево Томской области начались поиски 35-летней Дарьи Сидоренко. Где она находится, никто не знает с 29 июля. Ориентировку опубликовали в волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Рост 162 сантиметра, нормального телосложения. Волосы рыжие, глаза зеленые», - так описываются приметы пропавшей в ориентировке.

Известно, что Дарья была одета в белую блузку и короткие черные брюки. На голове у нее была серо-камуфляжная кепка.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Дарьи Сидоренко, просят звонить по круглосуточному и бесплатному телефону 8-800-700-54-52.