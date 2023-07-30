Томский сенатор выступил против ликвидации пожарных частей в райцентрах

В районных центрах Томской области могут ликвидировать 11 пожарных частей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор от Томской области Виктор Кресс написал в своем Telegram-канале, что озвучил проблему скорой оптимизации территориальных органов МЧС на заседании Совета Федерации 28 июля. Напомним, что в районных центрах Томской области могут ликвидировать 11 пожарных частей с личным составом более 550 человек.

«К сожалению, в постановление Совета Федерации не вошла наша рекомендация к МЧС», - посетовал сенатор.

Согласно этой рекомендации, необходимо учитывать особенности разных регионов России, чтобы из-за оптимизации не ухудшилась обстановка с пожарами.

Виктор Кресс написал, что предложил коллегам решить этот вопрос до принятия бюджета страны, чтобы была возможность выплачивать компенсации регионам.