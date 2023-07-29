«Почта России» будет искать почтальонов и операторов на ярмарке вакансий в Томске

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Ярмарку вакансий проведет «Почта России» в понедельник, 31 июля. Томичам предложат вакансии почтальонов, водителей, операторов и другое, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ярмарка вакансий пройдет с 11 до 13 часов в Центре занятости населения города Томска и Томского района по проспекту Фрунзе, 103д, 1 этаж, бизнес-центр «Красное знамя».

«Для участия соискателю достаточно прийти в удобное время и заполнить анкету. После её рассмотрения специалисты отдела подбора персонала Томского управления Почты России свяжутся с претендентом и пригласят на собеседование», — говорится в сообщении.

Томичам предложат вакансии почтальон, водителей, операторов и начальников отделений. Они доступны в том числе и для людей с инвалидностью. Главное перед трудоустройством — получить медицинское разрешение.

Соискателям обещают оформление по Трудовому кодексу РФ, работу рядом с домом, карьерный рост и профессиональное развитие.

Сотрудникам предоставляется частичная оплата путёвок в оздоровительные учреждения, страхование сотрудников и их детей, материальная помощь, поощрение сотрудников и ветеранов к профессиональным праздникам и юбилейным датам.

Подробнее о ярмарке можно узнать по телефону 8 (3822) 513-102.