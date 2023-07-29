В Томске «Дом за рубль» на улице Пушкина планируют сдавать под офисы

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В Томске «Дом за рубль» на улице Пушкина, 28в могут сдать уже в ноябре 2023 года. Здание может стать административным и будет сдаваться в аренду под офисы. Об этом сообщила журналистам инвестор Елена Шипицына.

По ее словам, стройка была заморожена в период пандемии. Кроме того, на строительство повлияли санкции и повышение цен на строительные материалы. Итоговый бюджет дома превысил запланированный. Срок окупаемости проекта в настоящее время неизвестен.

Территорию дома планируется благоустроить в том стиле, в котором был отреставрирован объект. Инвестор предположила, что на участке может появиться небольшой сквер. От забора было решено отказаться.

Елена Шипицына добавила, что здание находилось в критическом состоянии. Рабочие отремонтировали перекрытие цокольного этажа, выровняли сруб, залили полы, выполнили внутреннюю отделку. Сдать объект по договору необходимо до ноября 2023 года.

Напомним, дом на улице Пушкина 28в был признан аварийным и подлежащим расселению в 2013 году. После расселения он стал пустовать. В 2018 году через аукцион был сдан в аренду частному инвестору сроком на 49 лет по программе «Дом за рубль».