В Томске арендаторы смогут выкупать «Дома за рубль» с условием их охраны

Фото: Ксения Высотина

Власти Томска предложили инвесторам выкупать «Дома за рубль» с условием их охраны. Такое решение озвучил в ходе выездного совещания и.о. мэра Михаил Ратнер.

По его словам, такое решение поможет защитить памятники деревянного зодчества от неправильной перестройки и обеспечить сохранность объекта на долгие годы.

«Объекты культурного наследия инвесторам намного труднее восстанавливать – это дороже, необходима специальная документация и лицензия. При этом в итоге дом остаётся в аренде, а не в собственности. Это является большим препятствием развития программы, о котором нам постоянно говорят инвесторы», — сказал Михаил Ратнер.

Поэтому власти приняли решение дать возможность получить отреставрированные дома в собственность со статусом объектов культурного наследия. Это даёт дому защиту от уничтожения и перестройки.

«В итоге мы получим главный результат – дома, которые будут радовать томичей, а инвесторам приносить доход», — заключил Ратнер.

По данным мэрии, с начала работы программы «Дом за рубль» инвесторы арендовали 47 домов — работы на 8 зданиях уже завершены, на 17 – активно ведутся. За восстановление домов берутся не только томские предприниматели, но и из других регионов