Врачи томской санавиации спасли мужчину после укуса гадюки

В Томской области мужчину спасли от укуса гадюки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи санитарной авиации спасали Томской ОКБ спасли мужчину в селе Красный Яр Томской области от укуса гадюки. Змея ужалила сельчанина во время сбора черники. Об этом рассказали в облздраве.

Послу укуса змеи, мужчина получил отравление животным ядом. Из-за этого у него возникло опасное осложнение — анафилактический шок.

«Фельдшер местного ФАПа оказал первую помощь и вызвал санавиацию, чтобы спасти пациента. Вертолет «Ансат» с врачом-реаниматологом на борту доставил пострадавшего из Красного Яра в Кривошеинскую больницу, где ему оперативно оказали помощь», — рассказал старший врач санитарной авиации Томской ОКБ Егор Белов.

Он отметил, что на спасение пострадавшего врачи санавиации потратили час, а наземным транспортом это заняло бы часа четыре. Кроме того, это произошло в ночное время, когда не ходит паром.

Каждое лето в регионе случаются десятки случаев токсического отравления животным ядом. Из-за этого в подобных ситуациях приходится прибегать к помощи санавиации.

По данным начальника облздрава Роберта Фидарова, за шесть месяцев 2023 года санавиация ОКБ доставила в больницы 966 человек, из них 357 – вертолетами Ми-8 и «Ансат».

Среди пациентов – девять беременных и 71 ребенок. Чаще всего помощь врачей требовалась людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пульмонологическими заболеваниями и различными травмами.