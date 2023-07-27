В Томской области с 1 августа стартует охота на бурого медведя

Охота на бурого медведя начнется в Томской области с 1 августа Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томской области охота на медведей будет разрешена с 1 августа 2023 года. Лимит на добычу диких животных установлен в более 1700 особей, сообщили в облдепартаменте охотничьего и рыбного хозяйства.

«С1 августа по 31 декабря 2023 года на территории Томской области будет открыта охота на бурого медведя в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов. Охота будет осуществляться в соответствии с предоставленными лимитами, которые составляют 1756 особей, в том числе на общедоступные угодья – 759 особей», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что бурый медведь считается самым престижным и желанным трофеем на территории России. Добыча на этого строга зверя требует определенных навыков и опыта охотника.

Томичей предупреждают, что охота на медведя очень опасна, поэтому планировать охоту необходимо тщательно, а выбирать тактики заранее

«Если медведь был не добыт на месте, а только ранен, преследовать его в темноте запрещено категорически. Лучше всего дождаться рассвета и только потом пустить собак по следу зверя. Если собак нет, то на охоту за раненым медведем можно оправляться только в компании, но ни в коем случае не в одиночестве», — предупредили в департаменте.

После добычи бурого медведя необходимо проверить его мясо на наличие трихинеллеза.