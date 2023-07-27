Путин присвоил почетное звание колпашевскому машиностроителю Надежде Рожновой

Фото: администрация Томской области

В Томской области президент России Владимир Путин присвоил начальнику отдела колпашевского ЗАО «Металлист» Надежде Рожновой почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Как сообщили в администрации региона, награду вручили заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Надежда Рожнова более 40 лет трудится на колпашевском кабельном заводе «Металлист». Прошла от кладовщика до начальника структурного подразделения.

Под руководством машиностроителя решаются задачи по обеспечению предотвращения брака. Надежда является автором и соавтором более 20 предложений по модернизации производственного процесса.

Кроме того, Надежда Розанова обучила 30 контролеров, в том числе шесть контролеров-испытателей. Благодаря ей новое поколение колпашевских машиностроителей знакомится с 60-летней историей и традициями предприятия.