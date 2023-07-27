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НовостиОбщество27 июля 2023 7:49

Конфеты с начинкой из сим-карт пытались передать в исправительную колонию в Томске

Сотрудники УФСИН нашли в конфетах 27 сим-карт
Алёна Мищенко
Фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области

В Томске в испарительной колонии №2 нашли спрятанные в конфетах 27 сим-карт. Такую посылку пытался передать бывший осужденный своему приятелю, который отбывает наказание за убийство, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Сладкую посылку сотрудники обнаружили 26 июля в 18:00.

«Посылку с запрещенным вложением на режимную территорию пытался передать бывший осужденный, освободившийся из колонии 3 года назад. Карамель предназначалась его приятелю, отбывающему наказание за убийство», — говорится в сообщении.

На 26-летнего жителя Томска составлен материал об административном правонарушении по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

Материалы дела направлены в Мировой суд.