В Томском районе задержали четырех человек за незаконный сбор шишек

В Томском районе четыре человека незаконно собирали шишки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Старолоскутовском кедровнике в Томской области задержали трех мужчин за незаконный сбор кедрового ореха. Специалисты изъяли 10 мешков с шишками, сообщается в телеграм-канале облдепартамента лесного хозяйства.

«За один день в одном и том же кедровнике инспекторы госконтроля задержали с поличным 3 мужчин. Первых двоих нарушителей во время утреннего рейда остановили сотрудники государственного лесного надзора ОГКУ Томсклес»», — рассказали в департаменте.

За незаконный сбор шишек на мужчин составили административные протоколы.

Через пару часов в том же месте задержали еще одного браконьера. У заготовителей изъяли 10 мешков кедровой шишки.

Позже в департаменте появилась информация о том, что еще один факт незаконного сбора кедрового ореха зафиксирован 26 июля в кедровнике у деревни Коломино в Томском районе.

Напомним, официальный сезон сбора кедрового ореха в Томском районе стартует 14 августа. О всех фактах незаконной заготовки просят сообщать по номеру лесной охраны 8 800 100 94 00.