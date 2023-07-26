Томичи предположили, что мэром города может стать чиновник из Омска

В администрации соседнего города такой информацией не располагают Фото: Анна Ковалёва

В томских телеграм-каналах распространяется информация о том, что кандидатом на пост мэра Томска может стат вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Однако в администрации соседнего города такой информацией не располагают.

Известно, что омич Дмитрий Махиня в настоящее время находится на должности вице-мэра Омска.

В администрации Омска заявили, что не располагают такой информацией. Дмитрий продолжает исполнять свои обязанности.

«Подобной информацией не располагаем. Дмитрий Александрович Махиня работает в Администрации города Омска и продолжает выполнять поставленные перед ним задачи», — сообщили «Аргументам и фактам -Томск в пресс-службе.

Напомним, ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Теперь градоначальника должны выбрать не жители, а депутаты городской думы. В марте 2023 года были выдвинуты две кандидатуры на пост мэра — депутат областной думы от КПРФ Максим Лучшев и и. о. мэра Михаил Ратнер. Оба кандидата сняли свои кандидатуры, выборы были признаны несостоявшимися.

Очередные выборы мэра назначены на 5 сентября 2023 года.