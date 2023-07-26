Мужчина погиб под колесами Lada на томской трассе

Фото: УМВД по Томской области

В Томске в ночь на 26 июля на 5 километре трассы Кузовлево — Светлый автомобиль Lada насмерть сбил пешехода, которая стоял на дороге, рассказали в УМВД по региону.

Авария произошла 26 июля около 00:10 на 5 километре трассы Кузовлево – Светлый.

«Автомобилем Lada 217030, под управлением 21-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, который по предварительным данным находился на проезжей части без цели ее перехода», — говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина-пешеход скончался. Его личность устанавливается.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 4 этаж, каб. 404, телефон 8 (3822) 794-715, 794-719.