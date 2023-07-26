В Томской области укладка дорожного покрытия выполнена на 33%

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области приводят к нормативу более 183 км трасс и улично-дорожной сети агломерации. На данный момент различные типы покрытия устроили на 33% объектов транспортной инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

«В текущем году на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики устроят 1,65 млн кв. м дорожного покрытия. Треть запланированных работ они уже выполнили, уложив 544,2 тыс. кв. м.», - говорится у сообщении.

Отмечается, что в некоторых районах работы идут с опережением графика. В июне в Северске ввели в эксплуатацию все отремонтированные объекты – это более 5 км улично-дорожной сети. В Томске уже обновили асфальт на улицах Киевская, Клюева, идут работы на Беринга, Красноармейской, Дальне-Ключевской.

«В целом, в регионе дорожные работы на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнены на 45 %», - уточнили в обладминистрации.

Всего в 2023 году в план работ включен 31 объект инфраструктуры, протяженность обновленных дорог составит более 183 км.