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НовостиОбщество25 июля 2023 9:35

Фиктивные документы использовала красноярская фирма на самолет для мониторинга томских лесов

Возбуждено уголовное дело
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Томске возбудили уголовное дело из-за использования поддельного сертификата на неисправный самолет, который хотели отправить на выполнение лесоавиационных работ в регионе, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступил материал проверки о том, что в марте 2023 года бюджетное учреждение Томской области заключило госконтракт с авиакомпанией из Ачинска Красноярского края на выполнение лесоавиационных работ на сумму более 8 миллионов рублей.

«При этом исполнитель предоставил заказчику сертификат эксплуатанта на неисправный самолёт, намереваясь отправить на выполнение контракта другое воздушное судно, однако не смог довести задуманное до конца», — говорится в сообщении.

Поддельный сертификат эксплуатанта предоставил ранее не судимый 68-летний красноярец, который занимает пост помощника гендиректора авиакомпании.

На мужчину возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.