Двух молодых кемеровчанок осудят за обман томских пенсионеров на 1 млн рублей

В Томске будут судить двух юных жительниц Кемеровской области за кражу у шести томских пенсионеров 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По версии следствия, девушки нашли в интернете объявление о работе курьером с целью заработка.

«Соучастники девушек звонили людям престарелого возраст и вводили в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, и необходимо передать денежные средства пострадавшим», — говорится в сообщении.

Пенсионеры отдавали свои деньги обвиняемым, которые перечисляли их на счета мошенников. Себе они оставляли 10 процентов от полученной суммы.

В октябре 2022 года шесть пенсионеров лишились около 1 миллиона рублей.

Двух кемеровчанок в возрасте 16 и 18 лет обвинили в мошенничестве. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

Расследование уголовного дела продолжается.