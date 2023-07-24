Экспорт муки и отрубей из Томской области увеличился в 2023 году

В Томской области увеличился экспорт муки и отрубей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области почти в 2 раза увеличился экспорт муки и и отрубей. Больше всего муки отправлено в Северную Корею и Монголию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«С начала 2023 года объем досмотра партий с мукой составил 1 515 тонн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

Больше 43% объема муки отправлено в Северную Корею, 39% — в Монголию. Также часто муку экспортировали в Китай, Республику Кыргызстан и Узбекистан.

Общий тоннаж отгруженных в Монголию, а также в Республики Кыргызстан и Казахстан отрубей составил 5 637 тонн и превысил показатель прошлого года в 1,5 раза.

Все отгруженные партии соответствуют фитосанитарным требованиям.