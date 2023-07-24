Прокуратура сочла неэффективной очистку озера Док в Северске

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В Томской области природоохранная прокуратура сделала предостережение и.о. главы облдепартамента природных ресурсов из-за нарушения расходования бюджетных средств на очистку озера Док в Северске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Обследование озера Док показало, что в последние несколько месяцев уровень воды в нем снизился до критических отметок, что ставит под угрозу дальнейшее существование водного объекта, делает недостижимыми заявленные целевые показатели национального проекта по экологической реабилитации озера, нарушает принцип эффективности расходования бюджетных средств», — говорится в сообщении.

И.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области сделано предостережение о недопустимости нарушения бюджетного законодательства, а также недостижения целевых показателей нацпроекта «Экология».

Сейчас региональный департамент совместно со специалистами ТГУ исследуют эффективные способы предотвращения деградации озера Док.

Работы по очистке озера стоят на контроле в межрайонной природоохранной прокуратуре.