Мужчина получил ожоги и отравился угарным газом при пожаре в жилом доме в Томске

Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Томске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Двухэтажный жилой дом загорелся в Томске утром 23 июля. При пожаре пострадал 48-летний мужчина. Он получил различные ожоги и отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании бревенчатого трехподъездного дома на улице Аркадия Иванова, 2г поступило в 9:43. На момент прибытия шел дым из-под крыши дома, горел тамбур.

«Травмирован один человек, мужчина, 1975 года рождения, получил отравление угарным газом, ожог предплечья, спины, головы II-III степени на площади 20% (доставлен в ОКБ в ожоговое отделение)», — говорится в сообщении.

В результате пожара обгорели стены, пол и потолок тамбура. В однокомнатной квартире на втором этаже обгорели стены, вещи и закоптился потолок. В соседней однокомнатной обгорели стены, вещи, закоптился потолок. Общая площадь пожара составила 61 квадратных метров.

Огонь потушили в 10:23. Причина пожара устанавливается.