Глава томского УМВД Демьян Лаптев переходит на работу в Северную Осетию

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Начальник МВД по Томской области Демьян Лаптев перейдет на работу в Северную Осетию. Информация об этом появилась в ряде телеграмм-каналов.

Глава томского УМВД получил новое назначение и в ближайшее время покинет Томскую область.

Как сообщают «Аргументы и факты —Томск» со ссылкой на источник в Северной Осетии, Демьян Лаптев действительно назначен на руководящую должность в республиканском МВД.

Демьян Лаптев родился в 1976 году в Минеральных Водах Ставропольского края. В 1997 году окончил Юридический институт МВД России, в 2015 году Академию управления МВД России.

Работу в органах внутренних дел начал с 1993 года. Прошел службу от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника оперативного управления Главного управления собственной безопасности МВД России – начальника 17 отдела. Был награждён государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими.

Главой томского УМВД был назначен в сентябре 2019 года в звании полковника полиции.