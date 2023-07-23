Скончалась известная томская журналистка Марина Боброва

В Томске скончалась журналистка Марина Боброва Фото: Александр ГЛУЗ

На 64 году жизни скончалась томская журналистка Марина Боброва. Об этом сообщается в телеграм-канале Томского союза журналистов.

«Очень плохие новости - умерла Марина Боброва, прощание во вторник, место и время уточняем», – говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти — не уточняется.

Марине Бобровой было 64 года. Журналистка окончила филологический факультет Томского государственного университета. Работала в газетах — «Томские новости», «Красное знамя», а также публиковалась на портале vtomske.ru. Писала о политике, строительстве и экологии.

Редакция «КП-Томск» выражает искренние соболезнования родным и близким Марины Бобровой.