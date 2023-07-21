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НовостиОбщество21 июля 2023 7:00

В Томске приобрели более 60 квартир для жителей аварийных домов

Скоро будут объявлены новые аукционы
Александра Тайбатрова
Ключи от новых квартир вручают жильцам аварийных домов во всех районах города

Ключи от новых квартир вручают жильцам аварийных домов во всех районах города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске продолжают расселять жильцов аварийных домов. С начала этого года уже купили 61 квартиру для переселенцев из авариек, подчитали в мэрии. Сегодня, 21 июля, ключи от новой квартиры на улице 4-я Заречная получила Галина Махова, которая жила в аварийном доме на улице Учительской.

«Ключи от новой квартиры вручил глава администрации Ленинского района Андрей Дорош», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили, что ключи от новых квартир вручают жильцам аварийных домов во всех районах города. Им покупают одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. А скоро мэрия объявит новые аукционы на покупки квартир для расселения жильцов аварийного фонда.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года из аварийного жилья переедут более тысячи томичей.