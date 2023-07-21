В Томске приобрели более 60 квартир для жителей аварийных домов

Ключи от новых квартир вручают жильцам аварийных домов во всех районах города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске продолжают расселять жильцов аварийных домов. С начала этого года уже купили 61 квартиру для переселенцев из авариек, подчитали в мэрии. Сегодня, 21 июля, ключи от новой квартиры на улице 4-я Заречная получила Галина Махова, которая жила в аварийном доме на улице Учительской.

«Ключи от новой квартиры вручил глава администрации Ленинского района Андрей Дорош», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В мэрии добавили, что ключи от новых квартир вручают жильцам аварийных домов во всех районах города. Им покупают одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. А скоро мэрия объявит новые аукционы на покупки квартир для расселения жильцов аварийного фонда.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года из аварийного жилья переедут более тысячи томичей.