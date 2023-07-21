Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 3:40

В Томской области почти 400 семей смогут получить выплаты на третьего ребенка

Для получения средств среднедушевой доход в многодетной семье не должен превышать прожиточного минимума
Ксения Высотина
Сиб.фм

Сиб.фм

3 783 семьи из Томской области в этом году смогут получить выплаты на третьего ребенка. Для получения средств среднедушевой доход в многодетной семье не должен превышать прожиточного минимума (14 466), сообщили пресс-службе областной администрации.

Уточняется, что за пособием можно обратиться в Центры социальной поддержки по месту жительства до наступления трёхлетия ребенка.

В администрации Томской области также добавили, что в малоимущих семьях, где третий ребенок родился до 31 декабря 2022 года, также имеют право на выплату. Один из родителей должен быть трудоустроенным, учиться либо проходить военную службу. Размер выплат равняется 15 306 рублям.

Сумму средств назначают раз в год.