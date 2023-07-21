В Томской области почти 400 семей смогут получить выплаты на третьего ребенка

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3 783 семьи из Томской области в этом году смогут получить выплаты на третьего ребенка. Для получения средств среднедушевой доход в многодетной семье не должен превышать прожиточного минимума (14 466), сообщили пресс-службе областной администрации.

Уточняется, что за пособием можно обратиться в Центры социальной поддержки по месту жительства до наступления трёхлетия ребенка.

В администрации Томской области также добавили, что в малоимущих семьях, где третий ребенок родился до 31 декабря 2022 года, также имеют право на выплату. Один из родителей должен быть трудоустроенным, учиться либо проходить военную службу. Размер выплат равняется 15 306 рублям.

Сумму средств назначают раз в год.