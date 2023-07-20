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НовостиОбщество20 июля 2023 7:30

Кампус за 40 миллиардов построят в Томске рядом с ОЭЗ до конца 2027 года

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2027 года
Александра Тайбатрова
Состоялось заседание рабочей группы по строительству кампуса

Состоялось заседание рабочей группы по строительству кампуса

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Правительстве России поддержали идею строительства томского кампуса возле Особой экономической зоны «Томск». Об этом 20 июля заявил губернатор Томской области Владимир Мазур на заседании рабочей группы по созданию кампуса. Реализовывать проект будут в рамках концессионного соглашения, заключить которое планируют в сентябре этого года.

«Утвержден срок окончания строительства кампуса – третий квартал 2027 года», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

В ближайшие две недели начнут инженерные изыскания на выбранном участке, после чего приступят к разработке проектно-сметной документации. Предположительно, площадь кампуса превысит 190 квадратных метров. Здесь планируют поострить студенческую гостиницу на 6000 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный учебный центр. Более точные данные станут доступны после завершения проектирования. На данном этапе стоимость строительств кампуса превышает 40 миллиардов рублей, эту сумму утвердили в Главгосэкспертизе России.