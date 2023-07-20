Заболеваемость онкологией в Томской области выросла на 12%

Около 61% случаев рака выявили на первой и второй стадиях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области выросла заболеваемость онкологией, такие данные опубликовал Томскстат. Так, в 2022 году в регионе выявили 5860 впервые заболевших раком, что на 12,4% больше, чем было в 2021 году. Из них 2668 – это мужчины, а 3192 – женщины. Около 61% случаев рака выявили на первой и второй стадиях.

«На конец 2022 года в Томском онкодиспансере стояли на учете 31,8 человек», - подсчитали в Томскстате и уточнили, что в 2021 году таких пациентов было меньше на 2,1 тысяч.

А если сравнивать с 2018 годом, то число онкопациентов выросло почти на четверть. Чаще всего раком болеют пожилые люди. 72% вновь выявленных случаев онкологии приходится на томичей старше 60 лет.

Самые распространенные виды злокачественных образований у мужчин – это рак представительной железы, трахеи, бронхов, легкого, желудка. Женщины чаще всего болеют раком молочной железы, шейки и тела матки, плаценты.