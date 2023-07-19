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НовостиОбщество19 июля 2023 12:27

Томские врачи удалили из глаза осколок размером с орех

Осколок попал в роговицу
Александра Тайбатрова
С травмой томич обратился в кабинет неотложной офтальмологической помощи

С травмой томич обратился в кабинет неотложной офтальмологической помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Томской областной клинической больницы помогли пациенту, в роговице у которого застрял металлический осколок размером шесть на три миллиметра. С травмой томич обратился в кабинет неотложной офтальмологической помощи на улице Ивана Черных, 96. Операцию по его извлечению провел заведующий офтальмологическим отделением ОКБ Сергей Маликов.

«Осколок попал в центральную зону роговицы, поэтому даже после удаления инородного тела и ушивания раны, острота зрения у пациента снизилась», - объяснили в пресс-службе облздрава.

По этой причине пациенту в будущем нужна будет еще операция. А врачи тем временем советуют всем томичам не пренебрегать правилами безопасности при выполнении различных домашних работ, например, защищать глаза защитными очками.