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НовостиОбщество19 июля 2023 9:28

Санврачи советуют томичам брать в Египет инсектициды и репелленты

В стране регистрируют случаи неизвестного заболевания
Александра Тайбатрова
Санврачи просят томичей, которые планируют поездки в Египет, соблюдать меры предосторожности

Санврачи просят томичей, которые планируют поездки в Египет, соблюдать меры предосторожности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора Томской области предупреждает о том, что в одной из провинций Египта регистрируют случаи неизвестного заболевания, симптомы которого похожи на лихорадку денге. Поэтому санврачи просят томичей, которые планируют поездки в Египет, соблюдать меры предосторожности.

«Лучше носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, в помещениях – закрывать сетками окна и двери», - рассказали в региоанльном Роспотребнадзоре.

Также туристам советуют применять репелленты и инсектициды, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

Если томичи в Египте будут контактировать с заболевшими, на родине за их состоянием будут наблюдать санврачи.