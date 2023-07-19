Санврачи советуют томичам брать в Египет инсектициды и репелленты

Санврачи просят томичей, которые планируют поездки в Египет, соблюдать меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора Томской области предупреждает о том, что в одной из провинций Египта регистрируют случаи неизвестного заболевания, симптомы которого похожи на лихорадку денге. Поэтому санврачи просят томичей, которые планируют поездки в Египет, соблюдать меры предосторожности.

«Лучше носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, в помещениях – закрывать сетками окна и двери», - рассказали в региоанльном Роспотребнадзоре.

Также туристам советуют применять репелленты и инсектициды, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

Если томичи в Египте будут контактировать с заболевшими, на родине за их состоянием будут наблюдать санврачи.