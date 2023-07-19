Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Так как в Томской области стартовал ягодно-грибной сезон, администрация региона опубликовала правила безопасности при походе в лес.

- Всегда сообщайте близким о том, в какой лес вы идёте, где собираетесь в него заходить и когда планируете вернуться;

- Поняв, что вы заблудились — остановитесь, наберите 112 и ждите помощь;

- Берегите запас батареи, не совершайте лишних звонков;

- Не паникуйте, оставайтесь на одном месте. Вас обязательно найдут.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», с начала года из Томской области им поступило 23 заявки на поиск потерявшихся в лесу людей. Для сравнения, за весь 2022 год было 97 заявок. А это значит, что основной поток «потеряшек» еще впереди.