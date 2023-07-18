"Жить невозможно": томичка рассказала, как ужасно прожила полгода на Бали

Фото: Комсомольская правда

25-летняя Олеся полгода прожила на Бали. В начале 2023 года девушка уехала из России вслед за молодым человеком, с которым познакомилась в университете, пока училась в магистратуре. Спустя шесть месяцев томичка в ужасе уехала обратно в Томск.

"Познакомилась в университете с молодым парнем, сам он из Вьетнама, мы вместе учились на лингвистов в Томске. Когда появилась возможность проходить обучение дистанционно, он позвал меня на острова. Тогда эта идея мне показалась очень заманчивой", - рассказала Олеся в беседе с журналистом "КП-Томск".

Первое, что удивило томичку на Бали, это то, что на островах невозможно найти некоторые лекарства. Антибиотики и различные препараты от простуды на Бали не продаются.

"Помимо провизии, также очень тяжело найти средства женской гигиены. Для меня это было шоком, но в первые месяцы красивые тропические виды компенсировали это", - говорит сибирячка.

Спустя еще 4 месяца у жительницы Сибири начали проявляться различные аллергии. Врачи на Бали тоже оказались редкостью. Олесе приходилось ждать специалиста почти сутки.

"Я уже не буду говорить о местной кухне и менталитете, совершенно не мое. Мне человеку, который привык к цивилизации и к общению, было некомфортно находить новы знакомства. Жить там невозможно", - рассказывает томичка.

Спустя полгода Олеся уехала обратно в Томск. Ее ухажер не разделил с ней взглядов и остался в Индонезии.