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НовостиОбщество17 июля 2023 13:09

Новый закон о такси вступит в силу в Томской области с 1 октября

К таксистам появятся новые требования
Александра Тайбатрова
Разрешение на перевозку людей в такси смогут получать не только предприниматели и юридические лица, но и самозанятые

Разрешение на перевозку людей в такси смогут получать не только предприниматели и юридические лица, но и самозанятые

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 октября вступит в силу новый закон о такси. Какие изменения ждут томичей, рассказал начальник департамента лицензирования и государственного контроля Томской области Александр Деев. Так, планируется создать региональные реестры с информацией о транспорте, службе заказа такси и перевозчиках.

«Разрешение на перевозку людей в такси смогут получать не только предприниматели и юридические лица, но и самозанятые», - сообщается на сайте обладминистрации.

Также к работе в такси не допустят человека, у которого есть неснятая или непогашенная судимость – за тяжкие преступления. Также запретят работать в такси тем, у кого есть более трех просроченных административных штрафов за нарушение ПДД, кто повторно лишен прав и т.д.