Томский губернатор Мазур проверил ход ремонта школ в Зырянском районе

Школы ремонтируют в селе Михайловка и поселке Причулымский Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур проверил, как идет ремонт в двух школах Зырянского района – в селе Михайловка и поселке Причулымский. Работы планируют завершить осенью этого года, сообщили в обладминистрации.

«На ремонт школы в Причулымском выделено 106 миллионов рублей, из которых 86,5 – из федерального бюджета. Работы в селе Михайловка оцениваются в 97 миллионов, из них 84 миллиона – федеральные средства», - подсчитали в пресс-службе администрации Томской области.

Ремонтировать школу в Причулымском начали в этом году. Здесь предстоит отремонтировать кровлю, санузлы, пищеблок, заменить окна и двери, коммуникации и выполнить другие работы. Кроме того, рядом со школой сейчас строят стадион в рамках поддержки социальных инициатив.

В Михайловке ремонт начали год назад, выполнено примерно 75% работ. В обеих школах подрядчики работают в графике.