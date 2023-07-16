Суд обязал владельцев «Зеленой улицы» снести незаконную пристройку

Суд дал 12 месяцев на устранение нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Томской области обязал собственников пространства «Зеленая улица» снести незаконную пристройку к зданию, которой располагается на проспекте Кирова, дом 5 строение 12. Резолютивную часть решения опубликовали на сайте суда 14 июля.

Напомним, что «Зеленую улицу» закрыли 1 марта 2023 года из-за жалобы мэрии. Позже в мэрии объяснили, что собственники пространства не соблюдали правила пожарной безопасности, а также нарушили градостроительные нормы.

Собственники – предприниматели Валерий Бирюлин и Олеся Полещук - обязаны привести здание на проспекте Кирова в тот же вид, что был до реконструкции, в течение 12 месяцев после того, как решение суда вступит в законную силу. Также владельцы пространства могут обжаловать решение суда.