Строительство моста через реку Яя в Томской области выполнено на 64%

Фото: администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур проверил темпы и качество строительства моста через реку Яя на границе Асиновского и Зырянского районов. Готовность объекта составляет 64%, сообщили в обладминистрации.

Строительство нового моста через реку Яя в Зырянском районе продолжается с 2022 года. Стоимость строительства превышает 1,1 миллиарда рублей.

«Работы идут с опережением графика, техническая готовность объекта составляет 64%, мост введем в эксплуатацию в этом году», — подчеркнул губернатор Мазур.

Напомним, старый мост через реку был построен в 1976 году. В 2018 году на мосту произошло разрушение железобетонной плиты, движение по нему было закрыто и стало осуществляться по понтонной переправе.

Сдать объект по условиям контракта необходимо в декабре 2023 года, однако выполнить все работы и запустить движение планируют досрочно осенью.