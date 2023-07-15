Томский Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить черешню

Томичам рассказали, как хранить черешню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты рекомендуют хранить черешню в холодильнике не дольше 10 дней. При этом хранить ее надо отдельно от яблок и бананов, сообщает Роспотребнадзор по Томской области.

В 100 граммах черешни содержится почти 20% суточной нормы витамина С. Кроме того, эта ягода содержит калий, магний, фосфор, железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит персики и абрикосы.

«В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых – витамина С, а в белых – меньше аллергенов», — рассказали в ведомстве.

Для получения максимума витаминов черешню важно правильно хранить. Если ягода не съедается сразу, ее можно поставить на хранение в холодильник.

«Хранить черешню лучше в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Мойте ягоды и отделяйте их от черешков (хвостиков) только в случае, если хотите их сразу съесть. Так как в таком случае уменьшается срок хранения», — рекомендуют специалисты.

В холодильнике черешня может сохранять свежесть до десяти дней. Она должна храниться отдельно от яблок и бананов.

Желтая и розовая черешня плохо переносит хранение, ее лучше съесть сразу.