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НовостиПроисшествия15 июля 2023 5:33

Житель Северска взял кредит и перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алёна Мищенко
Житель Северска потерял более полмиллиона рублей

Житель Северска потерял более полмиллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Северске 48-летний мужчина лишился более 600 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, мужчине в мессенджере позвонили лжесотрудники службы безопасности одного из банков и сообщили, что на его счет совершены кибератаки. По словам мошенников, для защиты средств, необходимо оформить кредит, установить на телефон приложение для удаленного доступа и отправить все деньги на «безопасный счет».

После скачивания программы со счета мужчины было списано более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».