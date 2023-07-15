Житель Северска взял кредит и перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

Житель Северска потерял более полмиллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Северске 48-летний мужчина лишился более 600 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, мужчине в мессенджере позвонили лжесотрудники службы безопасности одного из банков и сообщили, что на его счет совершены кибератаки. По словам мошенников, для защиты средств, необходимо оформить кредит, установить на телефон приложение для удаленного доступа и отправить все деньги на «безопасный счет».

После скачивания программы со счета мужчины было списано более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».