ГТРК «Томск» возглавил Артем Бяков

Артем Бяков. Фото: ГТРК «Томск»

У ГТРК «Томск» - новый руководитель. Компанию возглавил Артем Бяков, который до этого был заместителем директора. Как выяснил журналист «Аргументы и факты – Томск», к новым обязанностями Артем Бяков приступил с сегодняшнего дня.

А бывший директор ГТРК «Тмск» Александр Деркунский теперь занимает в компании должность главного инженера.

Известно, что Артем Бяков родился в Северске. Окончил факультет журналистики ТГУ, работал в печатных и электронных СМИ. На ГТРК, как сообщается на сайте компании, начал работать с 2011 года, был корреспондентом, шеф-редактором.