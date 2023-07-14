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НовостиОбщество14 июля 2023 5:30

Более 3,3 миллионов рублей жители Томской области перевели мошенникам за два дня

Всем потерпевшим звонили якобы сотрудники банка или портала «Госуслуги» и сообщали либо о взломе личного кабинета
Ксения Высотина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области местные жители перевели более 3,3 миллионов рублей мошенникам ха прошедшие два дня. Всем потерпевшим звонили якобы сотрудники банка или портала «Госуслуги» и сообщали либо о взломе личного кабинета, либо о подозрительных операциях, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Для сохранности денежных средств аферисты убеждали граждан самостоятельно оформлять кредиты, а затем переводить деньги на «безопасные счета»", - говорится в сообщении.

В полиции Томской области уточнили, что в отделение полиции обратились шесть граждан с заявлениями о хищении денежных средств.