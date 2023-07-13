Пропавшего в Томске подростка нашли в селе Итатка

Скоро юношу передадут законным представителям Фото: Ксения Высотина

Несовершеннолетнего томича, который ушел из дома еще 11 июля, нашли живым и здоровым, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области 13 июля. Пропавший находился в селе Итатка.

«Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - заверили в пресс-службе полиции.

Правоохранители установили, что никаких противоправных действий с ним не совершали. Скоро юношу передадут законным представителям. А полицейские благодарят всех, кто помогал с его поисками и распространял информацию.