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НовостиОбщество13 июля 2023 11:25

Пропавшего в Томске подростка нашли в селе Итатка

Юноша ушел из дома 11 июля
Александра Тайбатрова
Скоро юношу передадут законным представителям

Скоро юношу передадут законным представителям

Фото: Ксения Высотина

Несовершеннолетнего томича, который ушел из дома еще 11 июля, нашли живым и здоровым, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области 13 июля. Пропавший находился в селе Итатка.

«Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - заверили в пресс-службе полиции.

Правоохранители установили, что никаких противоправных действий с ним не совершали. Скоро юношу передадут законным представителям. А полицейские благодарят всех, кто помогал с его поисками и распространял информацию.