Томские аграрии побывали на «Всемирном дне поля» в Казани

Томичи изучили новые технологии минерального питания для растений Фото: Василий Вахрин

Делегация Томской области поучаствовала в мероприятиях выставки «Всемирный день поля-2023», которая проходила в Казани. В департаменте по социально-экономическому развитию села региона рассказали, что томские аграрии уделили внимание новым технологиям минерального питания, благодаря которым можно стабильно получать хороший урожай.

«На семинарах и мастер-классах томичи узнали о преимуществах агрохимобследования с применением современного оборудования», - уточнили в пресс-службе департамента.

Также томские аграрии встретились с руководителем сети дистрибуции минеральных удобрений и поговорили о развитии сервисов компании в Томской области. Эти сервисы помогли бы подходить к работе с удобрениями комплексно.