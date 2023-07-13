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НовостиОбщество13 июля 2023 8:52

Томские аграрии побывали на «Всемирном дне поля» в Казани

Томичи изучили новые технологии минерального питания для растений
Александра Тайбатрова
Томичи изучили новые технологии минерального питания для растений

Томичи изучили новые технологии минерального питания для растений

Фото: Василий Вахрин

Делегация Томской области поучаствовала в мероприятиях выставки «Всемирный день поля-2023», которая проходила в Казани. В департаменте по социально-экономическому развитию села региона рассказали, что томские аграрии уделили внимание новым технологиям минерального питания, благодаря которым можно стабильно получать хороший урожай.

«На семинарах и мастер-классах томичи узнали о преимуществах агрохимобследования с применением современного оборудования», - уточнили в пресс-службе департамента.

Также томские аграрии встретились с руководителем сети дистрибуции минеральных удобрений и поговорили о развитии сервисов компании в Томской области. Эти сервисы помогли бы подходить к работе с удобрениями комплексно.