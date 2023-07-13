На крыше музея в Томске пройдет детская ярмарка

Также в программе ярмарки заявлены творческие мастер-классы Фото: Иван МАКЕЕВ

На крыше Первого музея славянской письменности в Томске в воскресенье, 16 июля, состоится детская ярмарка. Время проведения мероприятия – с 12.00 до 15.00.

«Вход свободный», - сообщили в музее.

На ярмарке более 40 детей представят сделанные своими руками украшения, игрушки, сувениры, мыло, декор и другое. Также в программе ярмарки заявлены творческие мастер-классы.

Напомним, что 29 июля в Лагерном саду Томска пройдет «Пикник фест».