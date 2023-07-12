В томском политехе ученые изобрели прибор для контроля дефектов в авиастроении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в ТПУ ученые разработали и улучшили прибор для контроля дефектов в авиастроении. Данное устройство с помощью температуры ищет скрытые повреждения, сообщили в пресс-службе университета.

По словам изобретателей, это уже пятая по счету модификация отечественного устройства, позволяющего проводить тепловой неразрушающий контроль монолитных композитных материалов, сотовых авиационных панелей и композитных сэндвич-панелей, используемых в авиастроении.

С помощью изобретения можно узнавать ударные повреждения, инородные включения в полимерных композитах, расслоения и воду в авиационных сотовых панелях и отслоения различного рода покрытий.

Прибор назвали дефектоскоп. Ученые отметили, что он оснащен планшетным компьютером с программой для сбора и обработки инфракрасных термограмм. Устройством можно пользоваться, как в ручную, так и в составе роботизированной системы.